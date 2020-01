Lazio Napoli, ecco le modalità di accredito

Ecco tutti i dettagli sulle modalità di accredito relative alla sfida della Lazio contro il Napoli

La Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noti i dettagli sulle modalità di accredito per la sfida dell’Olimpico contro il Napoli. Ecco il comunicato della società:

«L’Ufficio Stampa della S.S. Lazio ricorda che le richieste di accredito stampa e fotografi per la gara di campionato Lazio-Napoli, in programma sabato 11 gennaio 2020 alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, dovranno pervenire all’indirizzo e-mail direzione.comunicazione@sslazio.it entro e non oltre le ore 15:00 di lunedì 6 gennaio 2020. Il termine, come da ultime disposizioni della Lega Serie A, è da intendersi tassativo. Inoltre, le richieste dovranno essere inviate su carta intestata con la firma del direttore responsabile della testata giornalistica, e dovrà essere indicato luogo, data di nascita, numero e fotocopia leggibile della tessera professionale e del documento d’identità. Si invitano i richiedenti ad indicare, ove necessario, la domanda di accesso alla mixed zone. Stesse modalità anche per i possessori della tessera CONI, ai fini dell’assegnazione della postazione. Si ricorda infine alle segreterie di redazione di specificare nella richiesta l’effettivo possesso della tessera CONI».