Lazio, Acerbi instancabile: Inzaghi si affida ancora a lui

Contro il Napoli, toccherà ancora una volta ad Acerbi: il difensore della Lazio non conosce turnover, è la certezza di Inzaghi

Non si ferma mai Francesco Acerbi. Che sia campionato o Coppa Italia, la maglia da titolare è sempre la sua: non esiste stanchezza per il Leone, ma solo tanta voglia di scendere in campo e dare una mano alla Lazio. Non importa il ruolo, Ace sa fare la differenza in ogni parte della difesa: sicuro ed impeccabile è il pilastro di Inzaghi.

Come ricorda il Corriere dello Sport, nella sfida contro la Sampdoria, il mister lo ha richiamato in panchina in via precauzionale: il giocatore era già diffidato ed un altro eventuale giallo lo avrebbe tenuto fuori dal campo durante il derby. Il tecnico lo ha fatto sedere sul 5-0, col risultato già ampiamente blindato e preservandolo per una delle partite più importanti della stagione. Perchè, come titola il quotidiano, è lui «l’uomo della fiducia».