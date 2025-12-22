Lazio, Mussolini ritornerà in capitale? Intanto il ragazzo si è espresso così sulla squadra biancoceleste - Lazio News 24

Lazio-Cremonese, emozione Olimpico per Floriani Mussolini. La situazione non lascia alcun dubbio

La sfida tra Lazio e Cremonese non è stata solo una partita importante per la classifica, ma anche un momento speciale per Romano Floriani Mussolini. Il terzino, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, ha vissuto una serata carica di significato personale tornando allo Stadio Olimpico, questa volta da avversario, con la maglia della formazione grigiorossa.

Durante l’ultima sessione di mercato estiva, Floriani Mussolini ha lasciato la Lazio dopo una precedente esperienza in Serie B con la Juve Stabia. Il club capitolino ha deciso di cederlo in prestito con diritto di riscatto alla Cremonese, una scelta mirata a garantirgli continuità e minuti importanti in un campionato competitivo. Il lavoro svolto negli ultimi mesi ha portato i suoi frutti, permettendogli di conquistare spazio e fiducia all’interno della rosa lombarda.

Nel finale di Lazio-Cremonese, il giovane difensore ha fatto il suo ingresso in campo, debuttando ufficialmente allo Stadio Olimpico. Un momento atteso a lungo, che rappresenta una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita professionale. Calcare il prato dell’impianto romano, che per anni è stato casa sua, ha avuto un valore simbolico importante, reso ancora più intenso dall’atmosfera della serata.

Dopo il match, Floriani Mussolini ha voluto condividere le sue emozioni attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Parole semplici ma cariche di significato, nelle quali ha sottolineato quanto fosse speciale giocare per la prima volta all’Olimpico e quanto aspettasse da tempo questo momento. Il terzino ha poi elogiato la prestazione della Cremonese, evidenziando lo spirito di squadra e invitando tutti a continuare su questa strada.

Per la Lazio, la partita contro la Cremonese ha rappresentato anche l’occasione per rivedere da vicino un talento cresciuto nel proprio vivaio, oggi impegnato in un percorso di maturazione lontano da Formello. Un segnale positivo per il lavoro del settore giovanile biancoceleste e per un giocatore che sogna di costruirsi un futuro importante nel calcio italiano.