Lazio, Muriqi rompe il ghiaccio: ora serve condizione

Vedat Muriqi è risultato decisivo ai fini della qualificazione ai Quarti di finale di Coppa Italia

Doveva cogliere l’occasione, sfruttare al meglio la chance concessagli da Simone Inzaghi. Seppur allo scadere, ci è riuscito. Il suo gol (al referto autorete di Colombi) trascina la Lazio agli Ottavi di Finale. Per Vedat Muriqi, il match conto il Parma potrebbe essere il trampolino di lancio. Un’iniezione di fiducia che però, adesso, deve tramutarsi in continuità. La prova del centravanti non è stata eccelsa, ma ha dimostrato di avere delle risorse ed essere in grado di ritagliarsi lo spazio per andare alla conclusione. La fisicità è sicuramente la sua dote maggiore, e la torsione con cui ha regalato la vittoria ai biancocelesti ne è la dimostrazione. Ora, Vedat ha bisogno di condizione fisica e continuità.