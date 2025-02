Lazio-Monza, dove vedere il match di campionato in tv e streaming

Lazio Monza, ecco dove sarà trasmessa la partita in diretta tv e streaming. I dettagli a pochi giorni dalla sfida interna con i lombardi

La Lazio si prepara ad affrontare il Monza. I biancocelesti ospiteranno i brianzoli domenica alle 15 e la partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

E inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc. Non perdetevi però la consueta cronaca testuale su Lazionews24