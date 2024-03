Lazio, momento di svago per Vecino in campo dopo il trionfo con la Juve -FOTO. Ecco l’immagine pubblicata sui social dal giocatore

Matias Vecino si è concesso un momento di svago con il figlio dopo la vittoria della Lazio contro la Juventus. Il giocatore, come si vede in un video postato nelle sue storie su Instagram, si è fermato sul campo proprio nel momento in cui erano usciti tutti i tifosi.