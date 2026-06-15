La Lazio ha posato lo sguardo su Ngonge! L’indiscrezione trapelata

La Lazio necessita di rinforzi e si guarda attentamente intorno! Occhi puntati sul belga Cyril Ngonge: il punto

Se c’è una certezza nel calcio contemporaneo è che i vincoli finanziari aguzzano l’ingegno dei direttori sportivi. Non servono sempre fiumi di denaro contante per sbloccare le trattative più complesse, a volte basta trovare il tassello giusto in grado di incastrarsi alla perfezione con le necessità altrui. È esattamente quello che sta accadendo sull’asse Roma-Napoli, dove due club con esigenze opposte stanno provando a disegnare l’affare perfetto.

Ultimissime Lazio LIVE: prima offerta del Napoli per Gila, si attende l’addio di Romagnoli

La trappola del Real Madrid e la carta Cyril Ngonge

I paletti economici nella capitale sono rigidi. La Lazio si trova a gestire una sessione di mercato basata sulla ferrea logica del saldo zero. Eppure, la dirigenza non ha intenzione di restare a guardare e per questo è tornato di moda il profilo di Cyril Ngonge. Il forte esterno belga piace da tempo.

Il Napoli studia il sacrificio di Cyril Ngonge per blindare la difesa

I partenopei si sono mossi con decisione sul centrale spagnolo Mario Gila, avendo già incassato il gradimento di massima del difensore. Per superare le resistenze economiche della dirigenza di Formello, il management campano sta valutando l’inserimento del cartellino di Cyril Ngonge come parziale contropartita tecnica. Questa mossa ammorbidirebbe la rigida posizione dei biancocelesti, offrendo una soluzione intelligente che eviterebbe un esborso cash eccessivo.

Perché l’innesto di Cyril Ngonge accende la fantasia di Formello

Per la formazione guidata da Gennaro Gattuso, l’arrivo dell’esterno non sarebbe affatto un ripiego, bensì un rinforzo di assoluto spessore qualitativo. Cyril Ngonge garantirebbe quella freschezza e quell’imprevedibilità sulla trequarti necessarie per compiere il salto di qualità definitivo, offrendo gol, assist e doti nell’uno contro uno. I contatti tra le parti sono destinati a intensificarsi nei prossimi giorni: l’affare si trova ancora alle battute iniziali, ma le basi per la fumata bianca ci sono tutte.