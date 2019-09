Lazio, Milinkovic verso il rinnovo: bonus per gol e assist

Milinkovic e la Lazio trattano il rinnovo: al centrocampista è stato proposto il prolungamento del contratto fino al 2024 e un sostanzioso ritocco dell’ingaggio

Milinkovic è ancora qui. Ad allenarsi a Formello sotto gli ordini di Inzaghi, con l’Aquila sul petto e il sorriso stampato in faccia. Insensibile alle voci di mercato, il gigante serbo ha pensato solo al bene della Lazio e la società ha tutte le intenzioni di parlare di lui coniugando tutit i verbi al futuro. Il centrocampista è legato ai colori biancocelesti fino al 2023, ma la volontà è quello di blindarlo con il prolungamento del contratto ed un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’idea sarebbe – oltre a quella di inserire una clausola monstre – di adattare lo stipendio alle sue prestazioni: sulla base dei 3 milioni, aggiungere dei bonus per ogni assist e gol.

Sempre secondo le colonne del quotidiano, il serbo avrebbe accettato di buon grado, anche di allungare il suo rapporto con la Lazio fino al 2024.