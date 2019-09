Lazio, ritorno al passato per Minala: il centrocampista pronto a giocare con la Primavera

Joseph Minala dopo la permanenza alla Lazio è pronto a scendere in campo con la Primavera biancoceleste

Tra i giocatori che non hanno trovato una sistemazione nell’ultima finestra di mercato c’è anche Joseph Minala. Come riporta Il Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese negli ultimi giorni si sta allenando con la Primavera di Menichini e potrebbe essere lui l’ultimo fuori quota che la Lazio inserirà in rosa. Da regolamento ne sono permessi cinque, di cui solamente uno nato prima del 1° gennaio 2000. E i biancocelesti hanno registrato solo quattro 2000: Alia, Kalaj, Bianchi e Falbo. Sorprende non vedere giocare Minala in Serie B, visto che comunque nell’ultima stagione con la maglia della Salernitana è stato sempre uno dei migliori in campo. Ora Joseph è pronto a ripartire dalla Primavera e almeno fino a gennaio darà il suo contributo ai “piccoli”. Un ‘acquisto’ importante per Menichini, che per il momento non potrà contare sui nuovi arrivati Shehu e Raul Moro. La Lazio è ancora in attesa dei transfer dalla Fifa e sarà difficilissimo vederli in campo già alla prima giornata contro il Sassuolo.