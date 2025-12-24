 Milinkovic Savic ricorda: «Fantacalcio? Mi prendeva sempre quel compagno. Ecco perché non abbiamo vinto lo Scudetto»
As Roma 29/01/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Sergej Milinkovic-Savic

Milinkovic Savic, ex centrocampista della Lazio, ha voluto raccontare sia il Fantacalcio che ovviamente l’annata del 2020

Milinkovic Savic ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla cavalcata della Lazio nel 2020 e del Fantacalcio.

QUALCHE COMPAGNO TI PRENDEVA AL FANTACALCIO?
 «Non so, forse Cataldi. Anche io gioco a una specie di Fantacalcio in Spagna, ma non contatto nessuno (ride ndr)».

LOTTA SCUDETTO 2020 – «Quell’anno, per mentalità e per come giocavamo, era difficile non arrivare fino alla fine per vincere lo Scudetto. Era una squadra che giocava a occhi chiusi. All’Olimpico spesso vincevamo già nel primo tempo».

