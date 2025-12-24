News
Milinkovic Savic ricorda: «Fantacalcio? Mi prendeva sempre quel compagno. Ecco perché non abbiamo vinto lo Scudetto»
Milinkovic Savic, ex centrocampista della Lazio, ha voluto raccontare sia il Fantacalcio che ovviamente l’annata del 2020
QUALCHE COMPAGNO TI PRENDEVA AL FANTACALCIO?
«Non so, forse Cataldi. Anche io gioco a una specie di Fantacalcio in Spagna, ma non contatto nessuno (ride ndr)».
LOTTA SCUDETTO 2020 – «Quell’anno, per mentalità e per come giocavamo, era difficile non arrivare fino alla fine per vincere lo Scudetto. Era una squadra che giocava a occhi chiusi. All’Olimpico spesso vincevamo già nel primo tempo».
