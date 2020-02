Lazio, Milinkovic: «Mille di questi giorni e mille vittorie per l’armata biancoceleste» FOTO

Lazio, Milinkovic festeggia oggi il suo compleanno e ringrazia i tifosi per i messaggi di auguri con un post su Instagram

Milinkovic compie oggi 25 anni e un’ondata di auguri lo ha travolto. Dai compagni ai tifosi, i messaggi sono stati tantissimi: il Sergente ha un posto speciale non solo nella storia della Lazio, ma anche nel cuore del popolo biancoceleste. E con un post, pubblicato sul suo profilo Instagram, il gigante serbo ha espresso tutta la sua gratitudine. Ovviamente, lo ha fatto a modo suo: «Il Sergente ringrazia tutti per auguri. Mille di questi giorni e mille di quelle vittorie per l’armata BIANCOCELESTE».