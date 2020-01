Lazio, Milinkovic è l’MVP del mese: «Ringrazio i compagni!»

Milinkovic è stato eletto come miglior giocatore del mese della Serie A, il centrocampista della Lazio ha ringraziato i suoi compagni

Milinkovic è stato eletto come giocatore del mese della Serie A. Sabato, prima della gara contro il Napoli, sarà premiato davanti ai suoi tifosi, ma il centrocampista ha già fatto i primi ringraziamenti. A Lazio Style Channel, le sue parole, rubate durante la cena dei 120 anni a Castel Sant’Angelo:

«Volevo ringraziare i ragazzi perchè lo abbiamo fatto tutti insieme, è una spinta in più. Nataljia (la ragazza, ndr)? Stasera non c’è. Studia, è in Serbia».