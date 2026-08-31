Lazio-Milan, data e orario ufficiale: all’Olimpico la sfida tra Gattuso e il suo passato

Lazio-Milan, la quarta giornata di Serie A cambia programma. Tutte le informazioni sul turno di campionato che va in scena a metà settembre

La Lazio conosce finalmente data e orario della sua prossima grande sfida di campionato. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato la programmazione della quarta giornata della Serie A 2026/27, definendo anticipi, posticipi e distribuzione televisiva delle dieci partite in calendario.

Il turno si disputerà tra venerdì 11 e lunedì 14 settembre, con il programma che è stato stabilito dopo la pubblicazione degli impegni delle squadre italiane nelle competizioni europee. Rispetto alla prima programmazione comunicata nel mese di giugno sono state apportate alcune modifiche per coordinare al meglio il calendario.

Per la squadra di Gennaro Gattuso l’appuntamento sarà sabato 12 settembre alle ore 18.00. Allo stadio Olimpico arriverà il Milan, in una sfida dal grande significato per il tecnico biancoceleste, che affronterà una delle squadre più importanti del suo passato.

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Lazio-Milan, sfida speciale per Gattuso all’Olimpico

La gara contro il Milan rappresenterà uno dei match più attesi della quarta giornata di Serie A. Da una parte ci sarà la Lazio di Gattuso, chiamata a confermare il proprio percorso in campionato, dall’altra i rossoneri pronti a misurarsi contro il loro ex centrocampista e allenatore.

Il programma della giornata si aprirà venerdì 11 settembre alle 20.45 con Venezia-Fiorentina, mentre sabato saranno protagoniste diverse big. Dopo Lazio-Milan, alle 20.45 toccherà all’Atalanta, impegnata in casa contro il Cagliari.

Il calendario completo:

Venerdì 11 settembre, ore 20.45 – Venezia-Fiorentina (DAZN)

(DAZN) Sabato 12 settembre, ore 15.00 – Genoa-Frosinone (DAZN)

(DAZN) Sabato 12 settembre, ore 18.00 – Lazio-Milan (DAZN)

(DAZN) Sabato 12 settembre, ore 20.45 – Atalanta-Cagliari (DAZN/Sky)

(DAZN/Sky) Domenica 13 settembre, ore 15.00 – Lecce-Monza (DAZN)

(DAZN) Domenica 13 settembre, ore 18.00 – Napoli-Bologna (DAZN/Sky)

(DAZN/Sky) Domenica 13 settembre, ore 20.45 – Sassuolo-Juventus (DAZN)

(DAZN) Lunedì 14 settembre, ore 18.30 – Como-Parma (DAZN)

(DAZN) Lunedì 14 settembre, ore 18.30 – Torino-Roma (DAZN)

(DAZN) Lunedì 14 settembre, ore 20.45 – Inter-Udinese (DAZN/Sky)

(DAZN/Sky)