Lazio Milan, Ricci analizza: «È mancato un po’ di ritmo. Tensione? Ce la aspettavamo, specialmente per come era finita a Milano»

Lazio Milan, Ricci nel post gara: «È mancato un po’ di ritmo. Tensione? Ce la aspettavamo, specialmente per come era finita a Milano»

Samuele Ricci, titolare per tutti i 90 minuti nella sfida contro la Lazio, ha commentato a SportMediaset la delusione per l’uscita dalla Coppa Italia. Il centrocampista rossonero ha individuato i principali limiti mostrati dalla squadra: ritmo insufficiente ed errori tecnici diffusi che hanno compromesso la prestazione.

Nonostante l’amarezza per l’obiettivo sfumato, Ricci ha voluto trasmettere fiducia all’ambiente, sottolineando che la sconfitta non intaccherà i traguardi più importanti fissati per la stagione.

RITMO E CONCRETEZZA – «È mancato un po’ di ritmo, questo è quello che mi è parso dal campo: ci sono stati un po’ troppi errori tecnici, anche io ho sbagliato un po’ troppo. Non siamo riusciti a trovare l’occasione giusta e a essere concreti: abbiamo creato qualcosina ma non tantissimo. Poi abbiamo preso gol su una palla inattiva e quello ha fatto la differenza».

TENSIONE E RIPARTENZA – «No, ce la aspettavamo perché lo avevamo detto fin da subito, specialmente da come era finita a Milano. Per una buona parte della gara abbiamo tenuto anche bene la palla ma è mancata un’imbucata e un qualcosa in ripartenza. Ci dispiace perché era una partita secca, non puoi tornare indietro e dobbiamo pensare alla prossima a Torino».

