Lazio Milan, le PAGELLE dei giornali: Castellanos e Nuno Tavares i MIGLIORI. Flop? NESSUN dubbio

Lazio Milan, le pagelle dei giornali sui biancocelesti dopo il match giocato contro i rossoneri: i giudizi su migliori e peggiori

I giornali sportivi oggi in edicola stilano le pagelle del match tra Lazio e Milan, con Castellanos e Nuno Tavares, come prevedibile, tra i migliori in campo. Il primo lotta e finalizza, il secondo mette in mezzo i due assist decisivi per i due gol.

Peggiore in campo sicuramente Provedel, colpevole su entrambi i gol presi. Flop anche la difesa con le prestazioni di Lazzari e Patric, oltre a Tchaouna.