Lazio Milan, le pagelle dei giornali a Di Bello: ecco i voti presi dal fischietto del match dopo le polemiche. I dettagli

Ha fatto discutere la direzione di gara della sfida dell’Olimpico tra Lazio Milan ad opera dell’arbitro Di Bello. Ecco i voti dati dai quotidiani sportivi al fischietto del match.

GAZZETTA DELLO SPORT– “Voto 4,5: Nebbia totale nel finale, non capire momenti della gara, dinamiche e sviluppi non va bene. Una cosa buona: non è rigore al 12′ pt. Dopo omissioni, (Hysaj ha rischiato il rosso) e pochi aiuti dai suoi 4.5 Meli 4,5 Alassio“.

CORRIERE DELLO SPORT– «Voto 3, Di Bello perde il controllo della gara, estrae tre rossi e fa innervosire le squadre con alcune scelte incomprensibili su situazioni lineari (vedi falli invertiti e un atteggiamento inutilmente autoritario). Gestisce male, poi, tutti gli episodi decisivi. Sarà fermato ».