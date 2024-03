Lazio-Milan, l'espulsione di Pellegrini fa scatenare la rabbia di Sarri su Pioli: i dettagli - Lazio News 24

Lazio-Milan, finale di gara burrascoso allo stadio Olimpico con il comandante protagonista contro Pioli: i dettagli

Non ci voleva per la Lazio, la quale con questa sconfitta con il Milan rallenta ancor di più dopo Firenze la sua corsa Champions. Il finale di Lazio-Milan è stato altrettanto burrascoso, e ad incendiare gli animi ci pensa l’espulsione di Pellegrini il quale atterrà in modo errato Pulisic.

Si accende una mischia in mezzo al campo, poi sembra che la squadra di Pioli voglia restituire il pallone alla Lazio. Sarri se ne accorge e diventa una furia. Il tecnico biancoceleste sbotta ed esclama quanto segue

PAROLE – Non ci ridate la palla che mi incazzo