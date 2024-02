Lazio-Milan, ecco quando partirà la vendita dei tagliandi: data e ora. Tutti i dettagli

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di venerdì 23 febbraio verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO–MILAN in programma venerdì 1° marzo alle ore 20:45.

COMUNICATO– «PRELAZIONE

1) PRELAZIONE PER TUTTI GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO UNDER 14

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell`abbonamento Aquilotto di tutto lo stadio, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto ridotto under 14 nel seguente periodo:

– dalle ore 16:00 di venerdì 23 febbraio fino alle ore 24:00 di lunedì 26 febbraio

Punti vendita».

