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Lazio Milan, vietata la coreografia in Tribuna Tevere: il motivo
Lazio Milan, è stata vietata la coreografia in Tribuna Tevere allo stadio Olimpico nel corso del match della 29a giornata. Il motivo
Un imprevisto burocratico ha spento lo spettacolo cromatico previsto per il big match tra Lazio e Milan. La scenografia che avrebbe dovuto colorare la Tribuna Tevere è stata ufficialmente bloccata dalle autorità a poche ore dal fischio d’inizio. Come riportato dall’agenzia Adnkronos, il divieto è scattato a causa di una non conformità rispetto ai protocolli di sicurezza prestabiliti.
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Il ruolo del GOS nel caso della coreografia
Il materiale destinato alla Tribuna Tevere è risultato differente da quello precedentemente comunicato e approvato. La procedura standard prevede che il GOS, ovvero il Gruppo Operativo Sicurezza, valuti ogni dettaglio scenografico tramite lo Slo (Supporter Liaison Officer) della società. In questo caso, durante le ispezioni effettuate dal personale steward, è emersa una “difformità” che ha reso nulla l’autorizzazione per la coreografia.
Sicurezza e regolamenti per la coreografia
Il blocco dell’iniziativa dei tifosi rientra nella normale applicazione delle norme che regolano la gestione dei grandi eventi sportivi. Una volta riscontrata l’incongruenza tra il progetto presentato dalla Lazio e quello effettivamente portato allo stadio, l’organo competente ha disposto il divieto immediato di esposizione. Nonostante le procedure fossero state definite regolarmente per tempo, il controllo sul campo ha cambiato l’esito della serata per la coreografia.
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