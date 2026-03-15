Lazio Milan, un dato sorride a Maldini in vista di questa sera! Ecco di che si tratta

Lazio Milan, una statistica è a favore del talentuoso Daniel Maldini! Vediamo di che si tratta: tra qualche ora ci sarà il match

Lazio Milan non è una partita come le altre per Daniel Maldini. La sfida dell’Olimpico, in programma oggi domenica 15 marzo alle ore 20:45 per il 29° turno di Serie A 2025/26, arriva in un momento particolare della stagione biancoceleste e mette di fronte l’attaccante a un passato inevitabilmente pesante!

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Lazio Milan, il numero che premia il momento dell’attaccante

C’è infatti un dato che sorride proprio a Maldini alla vigilia del match. Grazie al gol segnato contro il Sassuolo, l’attaccante della Lazio è andato in rete con cinque squadre diverse in Serie A. La prima era stata proprio il Milan nella stagione 2021/22. Secondo i dati statistici, Maldini è inoltre uno dei soli due calciatori nati dal 2001 in avanti ad aver segnato con almeno cinque club differenti nel torneo, insieme a Roberto Piccoli, arrivato a quota sei.

Lazio Milan, Sarri si affida anche alla crescita di Maldini

Per la squadra di Maurizio Sarri questo rendimento rappresenta un segnale importante. Maldini sta cercando continuità e il gol dell’ultimo turno può avergli restituito fiducia proprio alla vigilia di una gara dal forte peso emotivo. Contro il club in cui tutto era iniziato, il numero offensivo biancoceleste ha ora l’occasione di confermare la sua crescita e di incidere in una serata che può dire molto sul finale di stagione della Lazio.