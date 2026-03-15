Lazio Milan, oggi il grande match! Nel reparto offensivo figurerà Matteo Cancellieri o Gustav Isaksen? Permane un ballottaggio

La Lazio si avvicina alla sfida contro il Milan, in programma oggi domenica 15 marzo alle 20:45 per la 29ª giornata di Serie A 2025/26, con un dubbio ancora vivo nel tridente offensivo! Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri sta valutando fino all’ultimo il ballottaggio tra Matteo Cancellieri e Gustav Isaksen, due profili diversi, ma entrambi utili per attaccare una gara di alto livello.

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Lazio Milan, Cancellieri cerca spazio dopo il ritorno al gol

Per Cancellieri la candidatura è resa più forte anche dai segnali arrivati nelle ultime uscite. L’attaccante è tornato a referto contro il Sassuolo dopo un lungo digiuno e conserva un ricordo speciale contro il Milan: il 24 agosto 2024 firmò infatti uno dei gol nel 2-1 del Parma sui rossoneri al Tardini. Un precedente che aggiunge peso alla sua corsa per una maglia dal primo minuto.

Lazio Milan, Isaksen resta un’arma importante per Sarri

Dall’altra parte c’è Isaksen, giocatore capace di garantire accelerazione, strappo e profondità. Sempre secondo il quotidiano, il danese resta una soluzione credibile per dare imprevedibilità alla manovra biancoceleste. La sensazione è che Sarri voglia scegliere l’uomo più adatto per colpire il Milan in una sfida che può pesare molto nella corsa finale della Lazio.

Lazio Milan, in avanti è vivo il ballottaggio Cancellieri-Isaksen! Cosa filtra 23

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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