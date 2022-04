Lazio Milan, arbitra Guida: i precedenti col fischietto campano

Sarà Guida ad arbitrare Lazio-Milan di domenica sera. I precedenti dei biancocelesti con il fischietto di Torre Annunziata

Ad arbitrare Lazio-Milan di domenica sera sarà Marco Guida. Sul proprio sito ufficiale, il club biancoceleste ha mostrato i precedenti del club della Capitale con il fischietto di Torre Annunziata.

I PRECEDENTI – «L’arbitro campano ha già diretto i biancocelesti in 23 gare: lo score di quest’ultime è in perfetto equilibrio e parla di 9 vittorie per la Lazio, 7 sconfitte e 7 pareggi.

In questa stagione il fischietto di Torre Annunziata ha arbitrato la Prima Squadra della Capitale in occasione della vittoria nel derby contro la Roma dello scorso 26 settembre, terminato 3-2 e nel pareggio esterno contro l’Atalanta (2-2)».