Lazio, Mauri: «Per rimpiazzare Milinkovic, Yazici non basta»

L’ex capitano della Lazio – Stefano Mauri – ha commentato il calciomercato dei biancocelesti e la cessione di Milinkovic

La sensazione è che il calciomercato della Lazio debba ancora entrare nel vivo. A tenere col fiato sospeso è la cessione di Milinkovic Savic: la partenza del serbo, infatti, riaprirebbe la campagna acquisti per un sostituto. A commentare la situazione – sulle frequenze di Radiosei – è l’ex Stefano Mauri: «Milinkovic partirà entro l’8 agosto, stanno definendo l’operazione in uscita per Pogba, anche perché bisogna far quadrare i conti. Per rimpiazzare il serbo però la Lazio deve fare un altro acquisto oltre a Yazici. Anche Milinkovic fece fatica ad integrarsi nel campionato italiano. In attacco? La situazione non è ancora chiara per quanto riguarda Caicedo. La Lazio ha bisogno di prendere qualcuno con fisicità e capace nel gioco aereo».