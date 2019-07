LIVE Calciomercato Lazio, United-Milinkovic si tratta per i bonus, rinnovo vicino per Caicedo

Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 27 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

La cessione di Milinkovic-Savic è quella che rimane in cima alla lista. Con la partenza del serbo la Lazio avrebbe un tesoretto da investire sul mercato per acquistare almeno due giocatori pronti per sostituire il Sergente.

MILINKOVIC – Kezman è in Inghilterra e si continua a trattare con lo United. Da sciogliere ci sono i nodi riguardanti i bonus che ammonterebbero a circa 15 milioni, la cifra che servirebbe per raggiungere quota 90. (QUI per i dettagli).

YAZICI – Nel mentre è sempre attivo il fronte turco per Yazici. Il Trabzonspor però non ha nessuna intenzione di svendere il suo giocatore. La richiesta è chiara: 20 milioni più il 20% da un’eventuale cessione. (QUI per l’articolo completo).

CAICEDO – In prima battuta l’attaccante sembrava destinato a lasciare la Lazio in estate. Ora invece la riconferma sembra vicina. Da stabilire gli accordi per il rinnovo del contratto e l’adeguamento dello stipendio. (LE CIFRE).