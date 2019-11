Lazio, Mauri: «Incontro arbitri e club? Mettere in pratica ciò che si è detto»

Lazio, l’ex capitano Stefano Mauri analizza l’incontro avvenuto oggi fra club e arbitri ai microfoni di Radio Sei

Si è concluso da poco l’incontro fra club, allenatori della Lega Serie A e gli arbitri, nel quale si è fatto il punto soprattutto sul funzionamento del VAR. L’ex capitano della Lazio Stefano Mauri ha commentato così ai microfoni di Radio Sei:

«Incontri club-arbitri? Sono molto utili, ma si deve mettere in pratica quanto viene detto. E’ giusto spiegare alcune novità regolamentari, la variabile VAR ed il suo protocollo e tornare sulla necessità di un buon rapporto tra le parti. Far anche vedere alcuni episodi che possono fare da casistica è utile per evitare problemi o incomprensioni future.»

