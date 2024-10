Lazio Mattei: «Le scelte di Spalletti? Su Zaccagni si è spiegato, su Rovella invece... il Flaminio lo stadio nel cuore della città»

Le parole di Stefano Mattei, giornalista di Rai Sport, sullo stadio Flaminio e l’assenza di calciatori della Lazio nella nazionale di Spalletti

Stefano Mattei, giornalista di Rai Sport, ha parlato a RadioSei: di seguito le sue parole sullo Stadio Flaminio e la decisione di Spalletti di non convocare nessun calciatore della Lazio.

FLAMINIO – «Il Flaminio è il classico stadio nel cuore della città, sarebbe il massimo per la Lazio. È veramente un’onta per questa città, merita un’altra attenzione. Se davvero la Roma lo farà a Pietralata, il Flaminio alla Lazio potrebbe relegare l’Olimpico a stadio della Nazionale, dell’atletica e del Sei Nazioni di Rugby. Sono venti anni che se ne parla, se adesso il termine ultimo per la presentazione del progetto slittasse di un mese poco male».

SCELTE SPALLETTI – «Le scelte di Spalletti? Su Zaccagni ha spiegato la motivazione e la richiesta del ragazzo, diciamo invece che su Rovella si è salvato in calcio d’angolo, dicendo che ci sono calciatori simili a lui. Onestamente tra Pisilli e Rovella non vedo tutte queste differenze dal punto di vista delle caratteristiche. Posso capire scegliere un giocatore importante come Tonali, diverso il discorso del centrocampista della Lazio».