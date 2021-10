Lazio, con il Marsiglia è mancato solo il gol: e ora la qualificazione...

La Lazio con il Marsigla non riesce ad andare oltre lo 0-0. Cosa servirà ora per passare il turno in Europa League?

Un pareggio a reti bianche, con un Immobile in serata no. La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Marsiglia, con il bomber che spreca tre occasioni importanti.

Ora, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, la qualificazione per i biancocelesti passa inevitabilmente dalla sfida del Velodrome. che ci sarà da circa 15 giorni. E tra l’altro la vittoria del Galatasaray sul campo della Lokomotiv Mosca può complicare e non poco le cose.