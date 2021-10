Lazio Marsiglia, le probabili formazioni: tornano Acerbi e Luiz Felipe

Lazio Marsiglia, le probabili formazioni: Sarri rilancia Strakosha. Zaccagni si propone dal primo minuto, turnover a centrocampo

Dopo la vittoria contro l’Inter, mister Sarri ha chiesto continuità: la vera prova, infatti, è sul lungo periodo, soprattutto in un momento così denso di appuntamenti. Alle 18.45 c’è il Marsiglia per la terza sfida del Girone E d’Europa League e il tecnico attuerà un mini turnover: in porta dovrebbe rivedersi Strakosha, mentre Cataldi ed Akpa Akpro potrebbero prendere il posto di Leiva e Milinkovic. Qualche cambio anche in avanti con Zaccagni al posto di Pedro. Ecco di seguito le probabili formazioni di Lazio-Marsiglia:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari; Luiz Felipe; Acerbi; Hysaj; Luis Alberto; Cataldi; Akpa Apro; Zaccagni; Immobile; Felipe Anderson

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Balerdi, Caleta-Car, Peres; Lirola, Gueye, Guendouzi; Gerson, Harit, de la Fuente; Payet.