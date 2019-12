Giancarlo Marocchi, giornalista, è intervenuto per parlare della lazio di Inzaghi

Giancarlo Marocchi, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per esprimersi sulla Lazio di Inzaghi. Ecco ciò che ha detto.

PARLA MAROCCHI – «La Lazio è perfetta nelle gerarchie, tra titolari e riserve. Io non modificherei nulla nel mercato di gennaio. Per i biancocelesti e l’Inter serve un aiuto dalla Juventus in chiave lotta Scudetto».