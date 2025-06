Lazio, il direttore sportivo Pierpaolo Marino dice la sua su Sarri, Fabiani e sul ritorno in Italia di Milinkovic Savic: le parole del dirigente

Anche il direttore sportivo Pierpaolo Marino ha voluto parlare dell’attualità in casa Lazio ai microfoni di Nonsolomercato in onda su Rai 2 dove ha discusso circa le idee di calciomercato Lazio e anche del gran colpo della Fiorentina che vuole riportare in Italia Milinkovic Savic. Ecco le parole:

SARRI E FABIANI – «Fabiani? Esperienza e la managerialità, Angelo l’esperienza l’ha fatta dalla gavetta. La figura di Sarri accanto ad Angelo è ideale perché può smussare anche alcuni lati del carattere di Sarri».

MILINKOVIC SAVIC – «Quando arrivano da questi campionati hanno bisogno di un lungo periodo di assestamento. C’è da mettere in preventivo che ci sarà da ‘rimetterlo in sesto’ ma è un giocatore che non si può rifiutare, sarebbe un grandissimo colpo per la Fiorentina».