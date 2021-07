Lazio, a Marienfeld una rosa più ristretta: l’idea di Sarri

Una lista di convocati più ristretta: è questa l’idea di Sarri per il ritiro di Marienfeld, che si svolgerà i primi di agosto

Ieri è stato il giorno dei saluti ad Auronzo di Cadore. La Lazio ha salutato le Tre Cime di Lavaredo dopo ben 18 giorni di lavoro incessante e molto importante. La Lazio di Maurizio Sarri sta pian piano prendendo corpo, con l’allenatore che ha parlato nella giornata di ieri.

Ma ecco che, dopo qualche giorno di riposo, prenderà il via la seconda parte dell’estate biancoceleste. La squadra si ritroverà a Formello il 31 agosto per poi partire per il secondo ritiro, che si svolgerà in quel di Marienfeld dal 2 al 7 agosto. La grande novità sarà la presenza dei tre nazionali, ossia Acerbi, Immobile e Correa. Ma, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la rosa potrebbe essere molto più ristretta rispetto a quella vista in terra veneta. Insomma, Sarri potrebbe optare qualche taglio tra i giocatori che non l’hanno pienamente convinto. In attesa ovviamente dei rinforzi dal mercato. E chissà che in Germania non possa fin da subito vedersi qualche volto nuovo.