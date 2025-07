Lazio, l’ex biancoceleste non ha dubbi: le parole su Sarri, il calciomercato e molto altro

Lazio, l’ex biancoceleste non ha dubbi: le parole sul tecnici Maurizio Sarri, il blocco del calciomercato e molto altro

In un’estate atipica per la Lazio, priva di mercato e impegni europei, Dario Marcolin — ex centrocampista biancoceleste e oggi opinionista per DAZN — invita l’ambiente a guardare avanti con pragmatismo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marcolin sottolinea l’importanza della continuità rappresentata da Maurizio Sarri, tecnico toscano con una lunga esperienza in Serie A, già al timone dei capitolini nelle ultime stagioni.

La conferma del “Comandante” è vista come una mossa strategica: Sarri conosce a fondo il gruppo, la società e la mentalità del club, elementi fondamentali per evitare ripartenze lente e poco efficaci. Un nuovo allenatore avrebbe bisogno di tempo per imporsi, mentre Sarri può riprendere la sua filosofia di gioco, quella che ha portato la Lazio al secondo posto nel 2022/23.

Moduli flessibili e valorizzazione della rosa

L’assenza delle coppe europee — di solito fonte di stress e rotazioni frequenti — potrebbe favorire un lavoro più mirato sul campo. Marcolin ipotizza variazioni tattiche tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, con Danilo Cataldi (centrocampista regista) al centro dell’orchestrazione e Mattia Zaccagni (esterno offensivo) più libero dai compiti difensivi.

Altro nome chiave è Gonçalo Guendouzi, centrocampista francese dinamico, che potrebbe essere impiegato come incursore in verticale. Possibili novità anche per Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo d’esperienza: la sua permanenza garantisce qualità e leadership, anche a gara in corso.

Mercato fermo, ma ambizioni vive

Nonostante l’assenza di nuovi acquisti, Sarri punta a un avvio deciso in campionato. L’obiettivo è restare nel gruppo europeo fino a gennaio, per poi valutare eventuali rinforzi. Dario Marcolin esclude un ritorno di Lorenzo Insigne, ex Napoli, visti ruolo e caratteristiche simili a Zaccagni.

In definitiva, Marcolin crede nella capacità di Sarri di valorizzare i singoli e reinventare il gioco: in una stagione dove il lavoro quotidiano conta più degli acquisti, la Lazio può trovare la sua forza nell’identità.