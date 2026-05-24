Lazio Mantova, la nuova stagione riparte dall’Olimpico: primo ostacolo in Coppa Italia

Lazio Mantova aprirà il cammino stagionale biancoceleste con la gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026/2027

La Lazio ha chiuso il campionato 2025/2026 con il successo per 2-1 contro il Pisa, una vittoria che ha messo fine a una delle stagioni più difficili della storia recente biancoceleste. La squadra capitolina dovrà ora voltare pagina e iniziare a programmare il futuro, con l’obiettivo di ripartire su basi più solide dopo un’annata vissuta tra delusioni, difficoltà e risultati lontani dalle aspettative.

Il primo impegno ufficiale della nuova stagione sarà già indicativo per capire l’approccio del gruppo. La Lazio, infatti, comincerà il proprio percorso nella Coppa Italia Frecciarossa 2026/2027 ospitando il Mantova allo stadio Olimpico nei trentaduesimi di finale.

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Lazio Mantova, appuntamento ad agosto allo Stadio Olimpico

La sfida tra Lazio e Mantova si giocherà nel mese di agosto, anche se data e orario restano ancora da definire. Sarà il primo appuntamento ufficiale della stagione biancoceleste e arriverà dopo settimane che saranno decisive per definire il nuovo volto della squadra.

Il match di Coppa Italia rappresenterà un passaggio importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per il clima attorno all’ambiente laziale. Dopo una stagione complicata, i tifosi si aspettano risposte immediate, segnali di crescita e una squadra capace di affrontare ogni competizione con maggiore continuità.

Per la Lazio, la gara contro il Mantova non sarà soltanto un esordio stagionale. La gara dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa offrirà infatti una prima occasione per valutare condizione, idee tecniche e possibili novità nella rosa.