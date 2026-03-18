Lazio, Maldini prima punta? Funziona l’intuizione di Sarri: il motivo

Lazio, il tecnico biancoceleste ha adattato Daniel Maldini al ruolo di prima punta nel tridente offensivo. Il punto

Il laboratorio tattico di Maurizio Sarri non si ferma mai e l’ultima mossa riguarda da vicino Daniel Maldini. L’allenatore della Lazio sembra aver sciolto ogni riserva sul collocamento dell’ex talento dell’Atalanta: per lui non ci saranno compiti da esterno o trequartista, ma solo ed esclusivamente quelli di riferimento centrale nel tridente offensivo.

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Il battesimo di Maldini come prima punta

Nella recente sfida contro il Milan, il tecnico ha confermato questa visione schierandoIL giocatore nel cuore dell’attacco. Come rivelato da un approfondimento di Bordocam su Dazn, la gestione del calciatore è stata totale e quasi maniacale. Il tecnico toscano lo ha guidato per tutta la durata della gara, focalizzandosi sulla capacità di aggredire gli spazi e mettere in crisi la retroguardia avversaria. L’obiettivo era chiaro: impedire ai difensori rossoneri di impostare comodamente, chiedendo a Maldini un lavoro di pressione costante e intelligente.

L’impatto tattico di Maldini oltre il tabellino

Il contributo fornito da Daniel Maldini è stato considerato vitale per gli equilibri biancocelesti nell’ultimo match di campionato contro la formazione di Allegri. La sua capacità di adattarsi a questo nuovo spartito tattico apre scenari interessanti per il prosieguo della stagione, trasformandolo in una risorsa fondamentale per lo scacchiere del tecnico toscano.