Lazio, Maldini torna all’Olimpico da avversario: cinque gol col Cagliari e un record nel mirino

Lazio Cagliari, Daniel Maldini ritrova i biancocelesti dopo i due gol della scorsa stagione: con i rossoblù ha già segnato cinque reti in nove presenze, avvicinandosi ai numeri di Muzzi e Pinilla

La sfida tra Lazio e Cagliari avrà un significato particolare per Daniel Maldini. L’attaccante rossoblù ritroverà la squadra con cui aveva giocato nella passata stagione, realizzando appena due reti in 12 presenze. In Sardegna, invece, il suo rendimento è cambiato sensibilmente: cinque gol nelle prime nove partite di Serie A con la maglia del Cagliari. Un impatto che lo ha già portato vicino a due protagonisti della storia recente del club, Roberto Muzzi e Mauricio Pinilla. Per Maldini, dunque, la trasferta all’Olimpico rappresenterà anche l’occasione di avvicinarsi ulteriormente a un primato statistico.

Lazio Cagliari, Maldini ritrova il suo passato: numeri completamente diversi in Sardegna

Dodici presenze e due reti. Era stato questo il bilancio di Daniel Maldini con la Lazio nello scorso campionato, un’esperienza nella quale l’attaccante non era riuscito a trovare continuità sotto porta. Con il trasferimento al Cagliari, il suo rendimento realizzativo ha invece assunto tutt’altra dimensione.

Nelle prime nove apparizioni in Serie A con i rossoblù, Maldini ha già messo a segno cinque gol, superando ampiamente il bottino raggiunto durante la precedente esperienza biancoceleste. Il dato racconta soprattutto la maggiore frequenza con cui il giocatore riesce a trovare la via della rete.

Con la Lazio aveva segnato mediamente una volta ogni sei presenze; con il Cagliari, invece, è andato a bersaglio più di una volta ogni due partite. Numeri che rendono il suo ritorno all’Olimpico uno dei temi più interessanti della prossima giornata.

Lazio Cagliari, Maldini vicino a Muzzi e Pinilla: il dato sulle prime dieci presenze

L’ottimo avvio di Maldini con la maglia del Cagliari assume ancora più valore se confrontato con i precedenti della formazione sarda. Nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto due giocatori hanno realizzato più di cinque reti nelle prime dieci presenze in Serie A con i rossoblù. Si tratta di Roberto Muzzi e Mauricio Pinilla, entrambi capaci di segnare sette gol in quel periodo iniziale.

Maldini, che si presenta alla decima apparizione con cinque centri all’attivo, ha quindi la possibilità di avvicinarsi a un risultato raggiunto soltanto da due attaccanti nella storia recente del club. Una rete contro la Lazio lo porterebbe a quota sei, mentre una doppietta gli consentirebbe di eguagliare il bottino di Muzzi e Pinilla.

Non sarà semplice, naturalmente, considerando anche il rendimento difensivo mostrato finora dalla squadra di Gennaro Gattuso. Resta però significativo che Maldini sia già entrato in una graduatoria così ristretta dopo appena nove partite.

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Lazio, attenzione a Maldini: Gattuso ritrova un ex in grande crescita

Per la Lazio, il rendimento di Daniel Maldini rappresenta un elemento da tenere in considerazione nella preparazione della sfida contro il Cagliari. I biancocelesti arrivano all’appuntamento forti di cinque vittorie consecutive e di un avvio di campionato che li ha portati nelle zone più alte della classifica. Dall’altra parte ci sarà però un attaccante che ha già dimostrato di poter incidere con regolarità.

La differenza rispetto ai numeri della scorsa stagione è evidente. Maldini ha trovato in Sardegna una maggiore continuità realizzativa e adesso avrà l’opportunità di misurarsi proprio contro la sua ex squadra. Per Gattuso sarà importante limitare gli spazi concessi al giocatore, evitando che possa sfruttare le occasioni per incrementare il proprio bottino.

La partita dell’Olimpico metterà quindi di fronte due situazioni differenti: una Lazio che punta a prolungare la propria serie di vittorie e un Maldini che, dopo aver segnato soltanto due volte in biancoceleste, sta vivendo un inizio di stagione decisamente più prolifico con il Cagliari. E proprio contro il suo passato potrebbe arrivare un’altra tappa importante della sua crescita.