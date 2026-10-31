Lazio, caccia al sesto sigillo consecutivo col brivido del déjà-vu! Domani arriva il Cagliari all’Olimpico

Domani Lazio Cagliari: i biancocelesti inseguono una striscia di vittorie che manca da febbraio 2021. I dati emersi

L’attesa è ufficialmente agli sgoccioli in vista di un appuntamento imperdibile del massimo campionato italiano, con i riflettori pronti ad accendersi su un confronto dal fascino straordinario.

La sfida valida per la decima giornata della Serie A 2026/27 vedrà la Lazio scendere sul manto dello stadio Olimpico domani, domenica primo novembre, alle ore 15:00 per affrontare il Cagliari.

La formazione capolista si presenta a questo appuntamento forte di una striscia di risultati esaltanti sul campo, pronta a eguagliare traguardi storici che profumano di leggenda e di record assoluti nel torneo!

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La striscia record della Lazio e il precedente del 2021 contro il Cagliari

Analizzando il momento di forma strepitoso degli uomini guidati da Gennaro Gattuso, la compagine capitolina è reduce da cinque successi consecutivi in campionato. L’ultima volta che la Lazio è riuscita a inanellare una serie di sei vittorie di fila in Serie A risale esattamente al febbraio del 2021.

Il giorno il sesto sigillo consecutivo maturò proprio tra le mura amiche dello stadio Olimpico e ironia della sorte contro il Cagliari. Un incrocio del destino che carica ulteriormente il match di domani, offrendo ai padroni di casa la grande opportunità di replicare un’impresa statistica memorabile davanti al proprio pubblico!

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L’attacco atomico della Lazio e i precedenti storici dopo le prime 10 giornate

Il rendimento offensivo dei biancocelesti in questo avvio di stagione sta facendo registrare numeri da capogiro, certificati dalle sei reti rifilate nell’ultima esuberante prestazione sul campo del Sassuolo. Grazie a quell’exploit, la Lazio vanta attualmente un bottino complessivo di 22 centri realizzati in campionato.

Le rilevazioni storiche evidenziano come in sole tre occasioni nella storia ultracentenaria del club nella competizione i capitolini siano riusciti a fare meglio dopo le prime 10 giornate: nello specifico nel 1942/43 e nel 1999/00 con 24 reti, e nell’annata 2017/18 con 26 gol all’attivo.