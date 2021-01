Lazio, mai così tanti gol subiti nei gironi di andata dell’era Inzaghi

La Lazio si gode il momento: con cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa Italia, i biancocelesti si sono guadagnati i quarti di finale di coppa e hanno recuperato un po’ di terreo in campionato. Simone Inzaghi è però – come orami noto – alla ricerca di un difensore centrale che arrivi dal mercato e possa supplire all’assenza di Luiz Felipe, operatosi nella scorsa settimana. Quest’anno la Lazio ha incassato 26 reti in 19 partite di campionato, segnandone 32. Mai nelle stagioni scorse la compagine capitolina aveva concesso così tanto: 21 reti nel girone di andata nella stagione 2016/2017, 22 nell’annata successiva, ancora 21 nel 2018/19. Lo scorso anno la Lazio era arrivata al giro di boa con sole 17 reti incassate, il miglior dato dell’era Inzaghi. Quella capitolina era la miglior difesa del campionato.