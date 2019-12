La Lazio, per il passaggio del turno, dovrà sperare in una combinazione di risultati

La Lazio di mister Inzaghi, per poter passare il turno, dovrà sperare in una combinazione di risultati. I capitolini dovranno battere il Rennes in Francia e il Celtic dovrà superare il Cluj in Romania. Il passaggio del turno per i biancocelesti è davvero complicato, anche se in passato si sono verificate situazioni simili.

TUFFO NEL PASSATO – Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, solo in 6 situazioni su 145 una squadra che aveva ottenuto 3 punti dopo 4 giornate è riuscita a qualificarsi. Poco più del 4%, ma in questi casi ogni minima speranza può e deve essere sfruttata a proprio vantaggio. Nel 2010-11 fu il Napoli di Mazzarri a realizzare il miracolo, nel 2011-12 il Wisla Cracovia, nel 2013-14 il Maribor, nel 2016-17 l’AZ Alkmaar (con 2 punti dopo 4 giornate) e il Bate Borisov e lo scorso anno proprio il Rennes.