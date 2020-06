Lazio, Magrin: «Atalanta favorita dal giocare in casa»

L’ex Atalanta Magrin ha parlato della sfida di questa sera tra i nerazzurri e la Lazio, evidenziando il vantaggio dei padroni di casa

Intervenuto ai microfoni di Tmw, l’ex Atalanta Magrin ha parlato della gara di stasera tra i bergamaschi e la Lazio. Queste le sue parole sul match:

«Lazio? Sarà caricata a mille, Lotito vuol vincere le gare a tutti i costi. Voleva vincere lo scudetto prima ancora che si parlasse della ripresa, figurarsi ora. A ogni modo, con l’Atalanta, è la squadra che ha dato il meglio di sè durante tutto l’anno: ha una forza esplosiva in tutto il campo, ed è più quadrata dell’Atalanta in fase difensiva. Tanto che la Dea dovrà lasciare pochi spazi tra la difesa e Gollini. A ogni modo, chi vince è già in Champions. Biancocelesti obbligati a vincere? Si, ma anche l’Atalanta è in campo per vincere, è una squadra consolidata che non ha paura di nessuno, credo andrebbe serena in campo anche se dovesse incontrare il Barcellona. Ilicic non ha giocato, Gasperini ha fatto bene a farlo riposare: lui, il Papu e Zapata il gol te lo trovano sempre. Posso solo dire che vinca il migliore».