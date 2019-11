Lazio, Luis Alberto verso il rinnovo: i dettagli

Luis Alberto pronto a sposare la Lazio. Lo spagnolo è sempre più un punto di riferimento per la squadra di Inzaghi

La Lazio blinda i suoi big. Anche Luis Alberto verso il rinnovo. A dare la notizia è l’edizione odierna de Il Messaggero, le parti ne discutono tempo ma sembra vicino l’incontro per mettere tutto in calce. Lo spagnolo sposerebbe i colori biancocelesti fino al 2025, con un ingaggio di circa 2,3 milioni all’anno, diventando così il terzo giocatore con uno stipendio da oltre 2 milioni in casa Lazio. Una mossa per metetre finalmente a tacere le lusinghe del Siviglia.