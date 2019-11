Lazio, Strakosha si racconta: «Le critiche non le sento. Possiamo arrivare in Champions!»

Thomas Strakosha si racconta. Una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport dedicata al portiere della Lazio

Una lunga intervista dedicata al numero 1 della Lazio: Thomas Strakosha. L’albanese si è raccontato tramite le colonne del Corriere dello Sport, soffermandosi sul momento della squadra, attualmente al terzo posto. L’argomento principale è proprio l’Europa che conta: «Sogno Champions? Sì, ma non lo voglio considerare tale. Abbiamo i mezzi per arrivare in Champions e dobbiamo continuare a lavorare partita dopo partita per riuscirci».

LECCE – «Partiamo col dire che il rigore non c’era proprio. Poi ci sono state delle polemiche ma non sta a me giudicare. Servivano i tre punti e sono arrivati, con questa serie di vittorie ci siamo ripresi quanto avevamo perso. Ora bisogna restare sul pezzo».

PARARIGORI – «Sto cercando di migliorare su tutto piano piano, non mi considero un pararigori ma spero di poterlo diventare. Non ci sono grandi segreti sui rigori, con Grigioni studiamo i tiratori e poi sul momento decido dove tuffarmi. Domenica? Avrei preferito non prendere gol ed evitare di fare 8 parate, sì è vero. È un peccato subire due gol quando si è giocato bene e tenere la porta inviolata dà maggiori garanzie alla squadra, raggiungendo un certo tipo di immagine difensiva potremo arrivare in Champions».

SCONFITTA PIù BRUTTA – «Ci sono la mia prima finale di Coppa persa contro la Juve e la sconfitta di Salisburgo, ma quella con l’Inter il 20 maggio mi ha lasciato la sensazione più brutta della mia carriera. Venivo da una settimana infernale per un dolore alla schiena e non ero sicuro di poter giocare, temevo di non poter aiutare la squadra».

CRITICHE – «Non le ascolto, non vedo e non sento. Quando mi dicono che sono qui solo perché Tare è albanese penso: meglio criticano me piuttosto che la squadra. I pregiudizi ci sono sempre».

LA PARATA PIù BELLA – «Il rigore parato a Dybala all’Allianz Stadium, soprattutto per il significato: parata all’ultimo minuto,e non vincevamo lì da 15 anni».