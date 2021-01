Lazio, Luis Alberto vede viola e si scatena!

Luis Alberto vede viola e si scatena

Luis Alberto e la Fiorentina, un rapporto quasi idilliaco con la maglia della Lazio. Nel 4-3 esterno al cardiopalma di due stagioni fa il Mago realizzò una doppietta, con una gemma su punizione e una rete in “estirada” su assist di Marusic dalla destra, e anche lo scorso anno ha timbrato il cartellino in casa contro i toscani, rendendosi protagonista della rimonta per 2-1 dopo il lockdown allo stadio Olimpico. Come ricorda Opta, Luis Alberto ha preso parte a sette reti in sei sfide di Serie A contro la Fiorentina, rispettivamente con tre gol e quattro assist all’attivo. Contro nessuna altra compagine di A lo spagnolo col numero 10 della Lazio è riuscito a fare meglio.