Lazio, Luis Alberto tra i primi a parlare con Tudor: ecco cosa ha in mente il tecnico per il Mago. Le ultime

Come riporta Il Corriere dello Sport, ieri mattina in campo è andato in scena il primo colloquio tra Luis Alberto e il nuovo tecnico della Lazio, Igor Tudor. Un breve dialogo conoscitivo, forse un inizio di avviamento al modulo con il doppio trequartista: 4-3-2-1 o 3-4-2-1. L’allenatore croato ha pensato subito al Mago, poi parlerà col resto del gruppo.

Tudor vuole utilizzare il giocatore in modo diverso rispetto a prima, lo spostamento sulla trequarti non sarà l’unica novità, il calcio del nuovo tecnico prevede corpo a corpo in ogni zona del campo e non sono esentati i trequartisti.