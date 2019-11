Lazio, Luis Alberto re degli assist in Italia e in Europa…

Luis Alberto è primo nella classifica degli assist, in Serie A. In Europa, invece, è al secondo posto dietro a De Bruyne

C’è sempre, o quasi, il suo zampino. Luis Alberto è l’assist man della Lazio. L’intesa con Immobile è totale e, se Ciro è il capocannoniere della Serie A, lo spagnolo guida la classifica dei passaggi vincenti. Sono 7 i tocchi che hanno portato al gol, l’ultimo proprio contro il Milan servito per Correa: nessuno meglio del numero 10.

E se in Italia primeggia, in Europa deve condividere il podio con De Bruyne del Manchester City che, in 10 gare, ha piazzato l’assist ben 9 volte, mentre ad inseguire la vetta della classifica ci sono: Slimani del Monaco, Hazard del Real Madrid e Court del Brest, con 6.