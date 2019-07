Lazio, Luis Alberto mette a tacere le polemiche: «Ci vediamo ad Auronzo» – FOTO

Lazio / Luis Alberto dopo tante polemiche e notizie sul suo futuro, risponde alle critiche annunciando la sua presenza ad Auronzo

Nelle ultime settimana ha fatto molto discutere il “caso Luis Alberto“. Lo spagnolo non ha gradito le parole del proprio presidente sul suo futuro (qui la risposta) e non ha fatto nulla per negarlo. Di contro però, non ha mai aperto definitivamente a una sua cessione, facendo capire che ha promesso ad Inzaghi la sua permanenza alla Lazio.

RISPOSTA SOCIAL – Questa mattina sulle colonne de Il Messaggero, si parlava di un Luis Alberto che si allenava da solo indossando i pantaloncini del Siviglia, come se non vedesse l’ora di tornare nella sua squadra del cuore. Pochi minuti fa, lo spagnolo ci ha tenuto a precisare che i pantaloncini erano della nazionale spagnola. Inoltre, ha preso la palla al balzo per confermare la sua permanenza almeno momentanea alla Lazio: «Pantaloncino Spagna, prima di parlare…Ci vediamo Auronzo»