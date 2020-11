Lazio, Luis Alberto nella top 5 per passaggi completati in area di rigore

Luis Alberto è il quinto in Europa per passaggi completati all’interno dell’area di rigore

Si può discutere del suo comportamento fuori dal campo, ma mai del suo rendimento sul terreno di gioco. Luis Alberto ha ormai abituato i tifosi a vederlo primeggiare nelle classifiche d’Europa legate ai passaggi chiave e assist.

Attualmente, lo spagnolo è quinto in Europa per passaggi completati all’interno dell’area di rigore avversaria: sono 24 i palloni giocati ed andati a buon fine dallo spagnolo. Meglio di lui solo Di Maria, primo con 28, David Silva, che sarebbe potuto essere un suo compagno di reparto, con 27, come il Papu Gomez, e Bruno Fernandes (25).