Lazio, Luis Alberto affaticato: le condizioni del Mago in vista dell’Udinese. Le ultime

Come riporta il Corriere dello Sport, ieri pomeriggio Luis Alberto è stato risparmiato per la partitella di chiusura allenamento a Formello. In casa Lazio predicano calma e cautela viste le numerose assenze forzate per la sfida contro l’Udinese.

Le condizioni del Mago non preoccupano particolarmente: oggi dovrebbe svolgere l’intera sgambata con il gruppo e quindi rispondere presente per la sfida di lunedì, decisiva anche per rialzare il morale della squadra.