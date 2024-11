Lazio Lugodorets 0-0 nel primo tempo: biancocelesti meno brillanti del solito

Lazio Lugodorets, finisce 0-0 il primo tempo della partita di Europa League: poche emozioni all’Olimpico, ecco cosa è successo

Finisce senza reti il primo tempo di Lazio Lugodorets: nonostante il gap tecnico e tattico tra le due squadre sia evidente, i biancocelesti sono stati meno brillanti del solito nei primi 45′.

I bulgari scendono in campo molto chiusi e compatti dietro, lasciando poche linee per i passaggi chiave della squadra di Baroni e poi una volta recuperata palla, subito in verticale a risalire in campo. Se dietro la Lazio ha concesso poco o niente, giusto una ripartenza dove Gigot non era schierato correttamente, in avanti la Lazio ha faticato molto e l’unica occasione nitida del primo tempo è sui piedi di Dia, alla prima verticalizzazione che passa tra le maglie di una difesa molto folta e che costringe Bonmann ad un bell’intervento a respingere.