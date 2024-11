Lazio Ludogorets, biglietti in vendita: ampia disponibilità all’Olimpico

Lazio Ludogorets ancora ampia disponibilità di tagliandi per la sfida in programma giovedì 28 novembre alle 18:45

Si avvicina la gara di Europa League tra Lazio e Ludogorets, stenta però a decollare la vendita dei tagliandi per il match in programma giovedì 28 novembre alle ore 18:45.

C’è ancora ampia disponibilità in Distinti Nord, Tribune e settori Sud. In Curva Nord restano invece le ultime centinaia di tagliandi. Considerando i quasi 20mila abbonati nelle coppe potrebbero esserci circa 30mila spettatori per la sfida di dopodomani. Cifra che però al momento non è stata avvicinata.