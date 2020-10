Lazio, Lotito incontra la squadra a Formello

Il presidente Lotito a Formello alla vigilia della partenza della squadra per Torino.

La Lazio partirà domani pomeriggio per Torino dove, alle ore 15:00, affronterà i granata allenati da Giampaolo. Oggi la rifinitura a Formello, durante la quale il presidente Lotito è venuto a trovare la squadra per avere un colloquio con i membri della rosa e dello staff. Inzaghi, infatti, ha le pedine contate per la partita con il Torino, anche se bisogna attendere il responso degli ultimi tamponi, effettuati oggi. A Formello, inoltre, sono presenti gli Ispettori della FIGC per verificare la situazione, secondo quanto riportato da Matteo Petrucci di Sky Sport.